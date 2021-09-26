Эпидемиолог Хазифов заявил, что в России нет штаммов коронавируса опаснее, чем "дельта"

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что дельта-штамм коронавируса составляет почти 100% от всех циркулирующих штаммов на территории России.
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что дельта-штамм коронавируса составляет почти 100% от всех циркулирующих штаммов на территории России.
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