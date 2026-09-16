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Аргументы и Факты

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Кинолог Голубев объяснил, как правильно хвалить собаку

Кинолог Голубев объяснил, как правильно хвалить собаку

Грамотная и своевременная похвала является важнейшим инструментом коммуникации и дрессировки собак, который работает намного эффективнее строгости или наказаний.

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