Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Радулов забил 20+ голов в 8 сезонах КХЛ. Лишь у Мозякина (10) и Доуса (9) больше

Форвард Александр Радулов забросил 20-ю шайбу в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. Хоккеист «Ак Барса» поразил ворота «Трактора» (6:0) на 56-й минуте.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх