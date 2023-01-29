Радулов забил 20+ голов в 8 сезонах КХЛ. Лишь у Мозякина (10) и Доуса (9) больше

Форвард Александр Радулов забросил 20-ю шайбу в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. Хоккеист «Ак Барса» поразил ворота «Трактора» (6:0) на 56-й минуте.
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