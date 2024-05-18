Прямая речь. Ошибки предпринимателей: кейсы, о которых не принято рассказывать

Делиться впечатлениями о первых шагах в бизнесе и ошибками (без них никуда) непросто. Но такой «разбор полетов» может помочь другим пробующим силы предпринимателям: избежать тех же проблем или наоборот, узнать себя в описании и понять, что сложности – явление временное, и относиться к ним нужно как к задачам, а не катастрофе.