НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бизнес журнал. Урал

2 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лариса
    1000 м  это же км?наверное у меня с математикой что-то не то.Это больше км вода поднялась,что ли?Вы уж запятые постав...В селе Тюменской ...
  • ВлаДимир
    "В ноябре 2022 года в Тюмени прошла массовая мобилизация, в результате которой были призваны 300 тысяч человек из рез...Подполковника тюм...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха ---- ПОПЛЫЛИ , УБОГИЕ ....????Канада разрешила ...

Прямая речь. Ошибки предпринимателей: кейсы, о которых не принято рассказывать

Прямая речь. Ошибки предпринимателей: кейсы, о которых не принято рассказывать

Делиться впечатлениями о первых шагах в бизнесе и ошибками (без них никуда) непросто. Но такой «разбор полетов» может помочь другим пробующим силы предпринимателям: избежать тех же проблем или наоборот, узнать себя в описании и понять, что сложности – явление временное, и относиться к ним нужно как к задачам, а не катастрофе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх