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Цены на нефть падали 18 сентября из-за меньших опасений о саудовских поставках

Цены на нефть падали 18 сентября из-за меньших опасений о саудовских поставках

В начале торгов 18 сентября цены на нефть снижались. Отрицательная динамика сохранялась третий день подряд на фоне смягчения опасений по поводу перебоев с поставками из Саудовской Аравии.

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