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Умер сын супермодели Синди Кроуфрод Пресли Гербер

Умер сын супермодели Синди Кроуфрод Пресли Гербер

Умер единственный сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер, сообщает TMZ. Ему было 27 лет. По данным источника, Пресли Гербер скончался в воскресенье в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе.

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