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Холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии РФ комплексы «Зубр»

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии РФ комплексы «Зубр»

Комплекс способен быстро развернуться, автономно обнаруживать дроны и создавать огневую завесу, может работать как самостоятельно, так и в составе эшелонированной ПВО.

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