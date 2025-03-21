В этом году Германия отметит 35-летие со дня так называемого «немецкого воссоединения», слияния ФРГ с ГДР.
Почему Восточная Германия не хочет быть вместе с Западной
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Всё это оТШень интересно ! Я хорошо помню это время рисковых перестроечных решений. ГДР в РФ была образцом и примером трудолюбия и дисциплины. Ведь территория ГДР была "британской зоной оккупации". Почему она методом Майдана оказалась в составе ФРГ? Горби покрасовался в роли объединителя Германии.
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8 час.
Юрий С
Печально однако...
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5 час.
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