Почему Восточная Германия не хочет быть вместе с Западной

Сергей Дмитриев

Всё это оТШень интересно ! Я хорошо помню это время рисковых перестроечных решений. ГДР в РФ была образцом и примером трудолюбия и дисциплины. Ведь территория ГДР была "британской зоной оккупации". Почему она методом Майдана оказалась в составе ФРГ? Горби покрасовался в роли объединителя Германии.