Началась гонка вооружений: Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ

Белоруссия вслед за своими соседями приостановила участие в договоре о вооруженных силах в Европе.Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении участия республики в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанный ещё в 1990-м году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии