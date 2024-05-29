Началась гонка вооружений: Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ

Белоруссия вслед за своими соседями приостановила участие в договоре о вооруженных силах в Европе.Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении участия республики в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанный ещё в 1990-м году.