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Аргументы и Факты

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Келлог: на переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании

Келлог: на переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании

Специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил, что на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут на следующей неделе в Стамбуле, ожидается участие советников по национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании.

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Комментарии
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Татьяна Гаранина
эти насоветуют  😡
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