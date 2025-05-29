Келлог: на переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании

Специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил, что на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут на следующей неделе в Стамбуле, ожидается участие советников по национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании.
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