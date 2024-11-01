Премия Рунета 2024 пройдет в новом здании Третьяковской галереи

МОСКВА, 1 ноября, ФедералПресс. Стали известны подробности XXI Премии Рунета. В этом году мероприятие будет приурочено к 30-летию российского интернета и пройдет в обновленном корпусе Третьяковской галереи.
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