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Блогер из Новосибирска Милана Хаметова победила в номинации "Открытие года"

Блогер из Новосибирска Милана Хаметова победила в номинации "Открытие года"

Журнал Peopletalk назвал 13-летнюю Милану Хаметову из Новосибирска открытием года.Популярный новосибирский блогер и певица Милана Хаметова получила награду в номинации "Открытие года" в проекте "Герои PEOPLETALK".

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