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Царьград

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Санатории ММК вошли в ТОП-5 лучших здравниц России

Санатории ММК вошли в ТОП-5 лучших здравниц России

Санаторий «Юбилейный» Магнитогорского металлургического комбината занял третье место в номинации «Лучшее пространство для отдыха» на конкурсе «ТОП‑5 здравниц по клиентоориентированности», а курорт «Абзаково» стал третьим в категории «Лучшее пространство для детей».

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