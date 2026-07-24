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Алсу, Яна Рудковская, Регина Тодоренко и Светлана Бондарчук посетили фестиваль Dream Fest в Баку

Алсу, Яна Рудковская, Регина Тодоренко и Светлана Бондарчук посетили фестиваль Dream Fest в Баку

На побережье города-курорта Sea Breeze в Баку стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Dream Fest, где собрались многие светские гости.

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