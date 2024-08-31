Intel Arrow Lake получат профиль Performance до 250 Вт для Core Ultra 9 285K и Ultra 7 265K, 159 Вт – Ultra 5 245K ...

Intel Arrow Lake получат профиль Performance до 250 Вт для Core Ultra 9 285K и Ultra 7 265K, 159 Вт – Ultra 5 245KПервая волна настольных процессоров Intel Arrow Lake-S “Core Ultra 200” будет включать трио разблокированных чипов серии K, включающие Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)