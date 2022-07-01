Итоги второго модуля программы подготовки управленцев для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" 

На Камчатке завершился второй модуль программы "Муравьев-Амурский 2030" (12+). Для участников он стал проверкой на физическую и психоэмоциональную выносливость.
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