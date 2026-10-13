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Песков назвал страны Европы активными покупателями российской нефти

Песков назвал страны Европы активными покупателями российской нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал страны Европы активными покупателями российской нефти.

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