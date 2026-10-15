Выступил на форуме «Интеллектуальное предприятие 2026». Это форум авторитетного в ИТ-среде издательства «Открытые системы» для руководителей бизнеса и ИТ, CDO и COO.
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