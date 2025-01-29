Какие знаки зодиака могут стать преступниками и серийными убийцами: астрология объясняет, кто имеет «второе дно» Ольга БезродняяАстрология уже давно привлекает внимание людей, и некоторые исследователи пытаются связать определённые знаки зодиака с экстремальными формами поведения, включая серийных убийц.