В Тамбове для предвыборной агитации установят почти 280 информационных щитов

В Тамбове определены места для размещения предвыборной агитации и информационных материалов избирательных комиссий в период кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва и депутатов Тамбовской областной думы восьмого созыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии