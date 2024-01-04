Политолог Бортник: Зеленский использует тему возвращения Крыма из-за Британии

По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, глава киевского режима Владимир Зеленский может попытаться нанести удары по Крыму, чтобы получить одобрение Великобритании.
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