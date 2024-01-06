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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шистад хочет выделиться в соцсетях. Ее слова неуважительны». Шведки Сван, Карлссон и Рибом ответили на шутку норвежки

3 января Кристина Ставос Шистад выиграла коньковый спринт на этапе «Тур де Ски» в Давосе. Во время гонки шведка Эмма Рибом упала после контакта с норвежкой, которая в итоге избежала наказания.

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