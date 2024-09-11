Спарта Прага – Карвина: прогноз на матч 14 сентября 2024 года

БОНУС от Лиги Ставок: фрибет 4 444 ₽ и подписка на 4 месяца на ОККО Дата встречи: 14 сентября 2024 года Место проведения: Стадион эпет-АРЕНА Превью матча: В восьмом туре чешской Лиги 1 Спарта Прага примет Карвину на домашнем стадионе эпет-АРЕНА.
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