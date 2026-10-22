Мы превращаем калининградский анклав в неприступную крепость. Европейцы, видя это, судорожно собирают "стенобитные машины".
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А для прфилактики я бы предложил нанести удар по Эстонии! Ведь нет ни каких сомнений, что последний удар по Санкт-Петербургу был нанесет с территории Эстонии....