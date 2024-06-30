Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    В Госдуре кто-то лоббирует массовый завоз "иностранных специалистов. (цитата) Да всей Стране известны фамилии лоббист...ЧЕТЫРЕ КИРГИЗА ДО...
  • Иван Петров
    Бизнесменов и лоббирующих мигрантский вопрос в госдуре так же к ликвидации, это внутренние враги.ЧЕТЫРЕ КИРГИЗА ДО...
  • Иван Петров
    Давно пора, необходимо вводить лицензии на отстрел этих животных по льготной цене для русского человека.ЧЕТЫРЕ КИРГИЗА ДО...

Зеленский возглавит трибунал. Европа придумала новый способ попытаться отправить Путина в тюрьму

Зеленский возглавит трибунал. Европа придумала новый способ попытаться отправить Путина в тюрьму

Автор: Михаил Щипанов В очередной раз международная организация, созданная как бы для защиты прав человека и продвижения универсальных ценностей демократии, самым показным образом доказала, что значит знаменитый оборот «это другое».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх