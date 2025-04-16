Александр Хинштейн на выборах губернатора Курской области будет кандидатом от ЕР

Александр Хинштейн рассматривает вариант баллотироваться на выборы губернатора Курской области кандидатом от «Единой России»Александр Хинштейн рассматривает вариант баллотироваться на выборы губернатора Курской области кандидатом от «Единой России», заявили в ТАСС со ссылкой на региональные политические элиты.