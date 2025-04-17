Ученые впервые нашли аналог Татуина из «Звездных войн»

Астрономы заметили в созвездии Весов аналог Татуина из «Звездных войн». Впервые появились доказательства того, что одна из «полярных планет» вращается вокруг звездной пары, сообщили в Европейской южной обсерватории.
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