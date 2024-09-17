Бактерии взбунтовались! Антибиотики не помогают каждому третьему: кто станет жертвой опасных микробов?

Согласно расчётам специалистов, к середине XXI века ежегодно в мире будет умирать до 1,91 миллиона человек из-за резистентности микробов к антибиотикам, а также 8,22 миллиона человек по причинам, связанным с инфекциями, вызванными этими бактериями.