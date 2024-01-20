Малашко: поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры

На подконтрольной Киеву части Запорожской области были разрушены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Юрий Малашко.
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