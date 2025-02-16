Американский эксперт оценил шансы Украины на вступление в НАТО

Украина вряд ли станет членом НАТО, к тому же ей предстоит принять территориальные потери. Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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