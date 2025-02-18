Кухня после жарки останется чистой: как пожарить стейк, чтобы брызги не разлетались в стороны – действенные методы Ольга БезродняяПри жарке стейка домашние повара часто сталкиваются с проблемой разбрызгивания масла.
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