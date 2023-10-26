В октябре исполнилось 190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля — инженера и химика, предпринимателя и изобретателя.
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В октябре исполнилось 190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля — инженера и химика, предпринимателя и изобретателя.
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