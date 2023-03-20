Дмитрий Губерниев: «Если у сборной появится главный тренер, это должен быть Каминский. Шансов у сомнительной кандидатуры нет никаких»

Дмитрий Губерниев считает, что Юрий Каминский мог бы возглавить сборную России по биатлону. В январе Союз биатлонистов России (СБР) объявил о назначении Павла Ростовцева вице-президентом СБР по спорту – с функционалом главного тренера сборной.
Дмитрий Губерниев считает, что Юрий Каминский мог бы возглавить сборную России по биатлону. В январе Союз биатлонистов России (СБР) объявил о назначении Павла Ростовцева вице-президентом СБР по спорту – с функционалом главного тренера сборной.
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