Техас - ядро новой Конфедерации или предвыборная компания Трампа?

Natalija Osminina

В США начнется Гражданская война и не будет президентов США, потому что не будет такого государства. Которое, собственно, и не является государством. И в этом и есть цель демократов - дотянуть до выборов, устроить банкопад и спровоцировать обрушение Бреттон-Вудской системы, о чем предупреждал еще Ген. секретарь ООН Гутерриш на Саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля, а недавно повторил и Трамп. Так что нет у США ни 20, ни 30 лет, как и не быть Китаю сверхдержавой. А конфликт на Украина протянется недолго. Только времени и денег заниматься Украиной у России не будет- весь мир же будут лежать в финансовых развалинах.