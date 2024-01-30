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Техас - ядро новой Конфедерации или предвыборная компания Трампа?

Техас - ядро новой Конфедерации или предвыборная компания Трампа?

Невоенкор Русский солдат продолжает прорывать фронт. Новости есть интересные, но подожду с ними до завтра, так как они требуют подтверждения.

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Комментарии
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Natalija Osminina
В США начнется Гражданская война и  не будет президентов США, потому что не будет такого государства. Которое, собственно, и не является государством. И в этом и есть цель демократов - дотянуть до выборов, устроить банкопад и спровоцировать  обрушение Бреттон-Вудской системы, о чем предупреждал еще Ген. секретарь ООН Гутерриш на Саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля, а  недавно повторил и Трамп. Так что нет у США ни 20, ни 30 лет, как и не быть Китаю сверхдержавой. А конфликт на  Украина протянется недолго. Только времени и денег заниматься Украиной у России не будет- весь мир же будут лежать в финансовых развалинах.
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