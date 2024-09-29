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Джабаров призвал власти проверить информацию об убийстве полковника ВС РФ

Джабаров призвал власти проверить информацию об убийстве полковника ВС РФ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал власти проверить сообщения об убийстве разведкой Украины в Московской области полковника ВС РФ Алексея Коломейцева.

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