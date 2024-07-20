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Царьград

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Стоимость льготного проезда в Ивановской области увеличится с 1 августа

Стоимость льготного проезда в Ивановской области увеличится с 1 августа

Это связано с повышением тарифов на перевозку льготников.С 1 августа с учетом скидок стоимость проезда на общественном транспорте для льготников в Ивановской области возрастет с 12,73 до 16,08 рублей, что связано с повышением тарифов.

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