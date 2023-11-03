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Сложный тест на интуицию только для тех, кто вырос в СССР, но даже они его не пройдут

Сложный тест на интуицию только для тех, кто вырос в СССР, но даже они его не пройдут

Родиться в СССР и помнить подробности тамошней жизни мало. Надо иметь интуицию — много! фото: Getty ImagesОбычно наши тесты спрашивают прямо «А вы точно жили в СССР?» или четко ставят 12 вопросов о жизни в СССР, на которые те, кто там жил, наверняка не ответят.

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