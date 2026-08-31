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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гавриков о городах США: «Лос-Анджелес спокойнее, хорошая погода, многие работают удаленно. В Нью-Йорке люди всегда заняты, шагают нескончаемыми потоками, все горит, сверкают билборды»

Владислав Гавриков сравнил города США, в которых провел много времени. – Фактически вы играли на постоянной основе в трех городах Америки: в Коламбусе , Лос- Анджелесе и Нью-Йорке.

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