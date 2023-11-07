Популярность премьер-министра Трюдо среди канадцев продолжает падать

Поддержка премьер-министра Канады и лидера правящей Либеральной партии Джастина Трюдо среди населения страны уменьшается, а популярность главы оппозиционной Консервативной партии Канады Пуальевра продолжает повышаться.
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