Секрет чая Сталина: что пил вождь СССР перед сном и почему этот напиток стоит попробовать Ирина ВальковаИосиф Сталин, несмотря на напряжённый ритм жизни, ночные совещания и огромную ответственность, находил способ поддерживать свою работоспособность.