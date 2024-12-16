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Пленённый под Курском боец ВСУ признался в расправах над мирными жителями

Пленённый под Курском боец ВСУ признался в расправах над мирными жителями

Украинские военных рассказал, как расстреливал гражданское население в Курской области.Взятый в плен под Курском военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус на допросе рассказал о расправах над гражданским населением региона по приказу своего командования.

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