Украинские военных рассказал, как расстреливал гражданское население в Курской области.Взятый в плен под Курском военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус на допросе рассказал о расправах над гражданским населением региона по приказу своего командования.
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