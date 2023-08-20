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«Кина не будет». Народ не хочет смотреть «наши фильмы». Кинотеатры закрываются

«Кина не будет». Народ не хочет смотреть «наши фильмы». Кинотеатры закрываются

Вскрылась правда – наше кино оказалось никому не нужным. Многолетняя кампания по «развитию российского кинематографа», как выяснилось, добилась заметных успехов лишь в «освоении» государственного бюджета.

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Комментарии
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Лариса Кирюхина
Всех актеров и актрисулек .играющих в сериалах крутых следователей на передовую ,пусть покажут свою крутость . И отучить от дурной ,дармовой з/платы.ПУСТЬ ЗАРАБАТЫВАЮТ ,а не прыгают с койки на койку, зарабатывая роли в сериалах.
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17 мин.
Лариса Кирюхина
Шахназаров говорит правильно ,но ничего путного не снял.
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16 мин.
Александр Рожков
А это потому, что &quot;наше&quot; кино - не наше. А народ это понял, в основном.
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9 мин.

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