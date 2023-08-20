Вскрылась правда – наше кино оказалось никому не нужным. Многолетняя кампания по «развитию российского кинематографа», как выяснилось, добилась заметных успехов лишь в «освоении» государственного бюджета.
«Кина не будет». Народ не хочет смотреть «наши фильмы». Кинотеатры закрываются
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Кирюхина
Всех актеров и актрисулек .играющих в сериалах крутых следователей на передовую ,пусть покажут свою крутость . И отучить от дурной ,дармовой з/платы.ПУСТЬ ЗАРАБАТЫВАЮТ ,а не прыгают с койки на койку, зарабатывая роли в сериалах.
Ответить
17 мин.
Лариса Кирюхина
Шахназаров говорит правильно ,но ничего путного не снял.
Ответить
16 мин.
Александр Рожков
А это потому, что "наше" кино - не наше. А народ это понял, в основном.
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии