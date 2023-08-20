«Кина не будет». Народ не хочет смотреть «наши фильмы». Кинотеатры закрываются

Лариса Кирюхина Всех актеров и актрисулек .играющих в сериалах крутых следователей на передовую ,пусть покажут свою крутость . И отучить от дурной ,дармовой з/платы.ПУСТЬ ЗАРАБАТЫВАЮТ ,а не прыгают с койки на койку, зарабатывая роли в сериалах.

Лариса Кирюхина Шахназаров говорит правильно ,но ничего путного не снял.