Собчак вышла праздновать День Победы с "селёдкой под шубой" на голове. Подписчики не оценили

Экстравагантный наряд Ксении Собчак на 9 мая вызвал бурную реакцию даже у самой телеведущей.Ксения Собчак выбрала для празднования Дня Победы необычный образ в военном стиле, который вызвал неоднозначную реакцию даже у самой телеведущей.
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