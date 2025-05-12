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Царьград

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Собчак вышла праздновать День Победы с "селёдкой под шубой" на голове. Подписчики не оценили

Собчак вышла праздновать День Победы с "селёдкой под шубой" на голове. Подписчики не оценили

Экстравагантный наряд Ксении Собчак на 9 мая вызвал бурную реакцию даже у самой телеведущей.Ксения Собчак выбрала для празднования Дня Победы необычный образ в военном стиле, который вызвал неоднозначную реакцию даже у самой телеведущей.

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