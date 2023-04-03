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WP: власти нашли возможные улики того, что Трамп мешал расследованию

WP: власти нашли возможные улики того, что Трамп мешал расследованию

REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo Власти США обнаружили новые улики, которые якобы могут указывать на то, что бывший американский лидер Дональд Трамп препятствовал проведению расследования по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

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