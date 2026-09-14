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Сеть Cosmos восстановилась, но пользователи Ledger пока не могут работать с ATOM

Сеть Cosmos восстановилась, но пользователи Ledger пока не могут работать с ATOM

Сеть Cosmos Hub возобновила нормальную работу после остановки, однако владельцы ATOM, использующие кошельки Ledger, по-прежнему сталкиваются с ограничениями.

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