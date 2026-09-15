ВСУ уничтожили Дом культуры в Васильевке ночью 15 сентября

Дом культуры в селе Васильевка Херсонской области сгорел после ночной атаки ВСУ. Глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил, что здание использовалось для массовых мероприятий.
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