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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиам Лоусон о трудности новой «Ф-1»: «Только мы с Цунодой можем судить об этом – именно мы оказались за рулем незнакомых машин»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился мнением о том, насколько трудно на самом деле управлять новыми болидами «Ф-1» и насколько сильное влияние на результат гонщик может оказывать за счет своего мастерства.

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