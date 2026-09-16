Лиам Лоусон о трудности новой «Ф-1»: «Только мы с Цунодой можем судить об этом – именно мы оказались за рулем незнакомых машин»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился мнением о том, насколько трудно на самом деле управлять новыми болидами «Ф-1» и насколько сильное влияние на результат гонщик может оказывать за счет своего мастерства.
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