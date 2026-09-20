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«Бетис» догнал «Атлетико» и опередил «Реал» в таблице Ла Лиги после ничьей с «Депортиво». Команда Моуринью опустилась на 4-е место

« Бетис » обошел «Реал» в турнирной таблице Ла Лиги после 7-го тура. Команда Мануэля Пеллегрини сыграла вничью с « Депортиво » (1:1).

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