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Даму за рулем не пропустили на перекрестке в Уссурийске

Даму за рулем не пропустили на перекрестке в Уссурийске

В первый день недели на оживленном перекрестке Советская-Фрунзе произошло ДТП. Виновницей стала 30-летняя автомобилистка, которая при повороте не уступила дорогу другой машине, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГИБДД Уссурийска.

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