Даму за рулем не пропустили на перекрестке в Уссурийске

В первый день недели на оживленном перекрестке Советская-Фрунзе произошло ДТП. Виновницей стала 30-летняя автомобилистка, которая при повороте не уступила дорогу другой машине, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГИБДД Уссурийска.