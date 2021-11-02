Даму за рулем не пропустили на перекрестке в Уссурийске

В первый день недели на оживленном перекрестке Советская-Фрунзе произошло ДТП. Виновницей стала 30-летняя автомобилистка, которая при повороте не уступила дорогу другой машине, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГИБДД Уссурийска.
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