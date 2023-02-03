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Жалгас Жумагулов: «Поп-MMA? Вобще не интересует»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал возможность выступления в поп-ММА. - Ваше отношение к поп-ММА? Если бы поступило хорошее предложение, рассмотрели бы такой вариант? – Вообще не смотрю поп-ММА.

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